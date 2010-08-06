Королевська: бізнес не може спланувати роботу

Через існування різних піар-проектів Податкового кодексу бізнес не може спланувати роботу навіть на найближчу перспективу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні ніхто не може з упевненістю сказати, які податки доведеться платити. Неможливо сформувати бізнес-план і спланувати роботу навіть на найближчу перспективу. Результат – бізнес боїться інвестувати. Страждає економіка», - говорить вона.

Голова комітету Верховної Ради заявила, що насправді уряд сьогодні обмежений у виборі: зберегти нинішню недосконалу систему або прийняти ще більш недосконалий кодекс, який надасть податковим органам право безконтрольного втручання в діяльність підприємців. «Сьогодні не йдеться про те, як зробити систему кращою і ефективнішою. Сьогодні йдеться про те, залишити весь негатив, як він є або узаконити державний рекет фіскальних органів. Обидва варіанти ведуть до перспективи втрати навіть тих небагатьох економічних свобод, які за останні роки були відвойовані підприємцями», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що Україна займає 181 місце в рейтингу Paying Taxes-2010 із 183 можливих, що означає гірші позиції в усьому світі. «Податковий кодекс повинен кардинально змінити правила роботи системи оподаткування, зробити її комфортнішою для підприємців, бізнесу та інвесторів. Проте замість того, щоб бути інструментом економічного розвитку й забезпечити покращення бізнес-клімату, він став інструментом піару і державного мародерства підприємців, на якому деякі політики намагаються сколотити рейтинг і політичний капітал», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.