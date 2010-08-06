Дефляція в Україні в липні склала 0,2%

В Україні дефляція в липні 2010 р. по відношенню до червня склала 0,2%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,1%, до липня 2009 року – 6,8%. У січні–липні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 9,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в липні ц.р. до липня 2009 року зросли на 7,6% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - зросли на 10,5%), зокрема на продукти харчування - на 7,4% (до січня-липня 2009 р. - на 10,2%), хліб і хлібопродукти - на 10,9% (9,9%), зокрема на хліб - на 9,5% (9,8%), макаронні вироби - на 5,1% (5,7%), кондитерські вироби з борошна – 12,5% (12,8%), м`ясо і м`ясопродукти - на 0,8% (1,2%), рибу і рибопродукти - на 6% (5,5%), молоко, сири і яйця - на 12,6% (22,3%) (зокрема на молоко - на 22,3%, сир і тверді сири - на 19,2%, на яйця – знизилися на 26,4%), на масло і жири – зросли на 4,1% (9,3%), зокрема на масло вершкове - зросли на 21%, олію соняшникову – на 9%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 20,7%.

Ціни на фрукти в липні ц.р. до липня 2009 року зросли на 4,4% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року зросли на 1,9%). На овочі ціни зросли на 3,4% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року – зросли на 9,9%), зокрема на картоплю – на 13,8% (на 4,7%). На цукор - зросли на 50,5% (на 82,4%), кондитерські вироби цукристі - на 21,6% (24,2%), безалкогольні напої – на 7,5% (10,9%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в липні 2010 року до липня 2009 року подорожчали на 15,6% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 29,4%), ціни на одяг і взуття зросли на 3,5% (4,4%), зокрема на одяг - на 3,4%, взуття - на 4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в липні ц.р. до липня 2009 року подорожчали на 6,8% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 5,4%), зокрема квартплата зросла на 14,9% (15,9%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2,1% (2,3%), каналізацію - на 20,2% (21,1%), воду – 13,9% (16%), ціни на електроенергію і природний газ у липні не змінилися (не змінилися), на гарячу воду і опалення - зросли на 8,3% (4,8%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в липні ц.р. до липня 2009 року зросли на 2,6% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 4,5%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 2,6% (3,6%), домашній текстиль - на 4,6% (6,9%), побутова техніка - на 1,3% (2,7%).

Вартість послуг охорони здоров`я в липні 2010 року до липня 2009 року зросла на 7,4% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 8,9%), зокрема вартість медичних товарів та обладнання - на 5,6% (8,1%), амбулаторні послуги подорожчали на 8,9% (10,4%).

Ціни в транспорті в липні т.г. до липня 2009 року зросли на 8,7% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 13,5%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 6,6% (5,5%), на паливо і масла – на 14,4% (30,7%), транспортні послуги – на 7,3% (9,7%) (пасажирський залізничний транспорт - на 1,6% (9,3%), пасажирський автодорожній транспорт - на 8,1% (9,6%)).

Ціни у сфері зв`язку в липні 2010 р. знизилися на 8,1% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року – знизилися на 4,7%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 8,4% (знизилася на 4,5%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в липні ц.р. зросли на 3,9% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року – на 4,9%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в липні ц.р. на 1,1% (знизилася на 1,9%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,2% (зросла на 8,5%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 7% (9,2%).

Ціни у сфері освіти в липні 2010 року до липня 2009 року зросли на 15,3% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 14,7%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчали на 11,9% (8,1%), середня освіта - на 13,9% (13,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (16,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у липні ц.р. до липня 2009 року зросла на 6,9% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року - на 7,5%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція у грудні 2009 р. до грудня 2008 року склала 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).