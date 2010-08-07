Банки Європи не чекають другої хвилі кризи

Європейська банківська федерація не очікує другої хвилі кризи в Європі. Про це заявив голова федерації, генеральний керівник міжнародної групи UniCredit Group Алессандро Профумо в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня".

"Реальна економіка, у тому числі і завдяки зростаючому експорту, почувається досить добре. Очевидно, є дуже міцні країни, як Німеччина, але і в Італії теж, до речі, експортна активність значно покращилась. Мені здається, що поки ми не бачимо вражаючих темпів зростання, але і не повертаємося в рецесію", - сказав він.

Профумо зазначив, що, згідно з очікуваннями експертів, реальна економіка почуватиметься досить добре в порівнянні з ситуацією двох останніх років.

"Для нас очевидно, як я вже говорив, що нинішнє відновлення грунтується на зростанні попиту на європейський експорт (і це дуже важливо) головним чином в Азії і частково - в США. Світове зростання повертається до відмітки 4%, що зовсім непогано", - сказав він.

За словами Профумо, ключовим викликом для Європи є стимуляція довгострокової економічної експансії.

Один з негативних чинників, відзначив він, полягає в слабкості європейських демографічних трендів.

"Вражає демографічна ситуація в Сполучених Штатах, де продовжується швидкий приріст населення завдяки імміграції і високому рівню народжуваності. Таким чином, приріст населення в США співставний із показниками країн, що розвиваються, і згідно з прогнозами до 2050 року, така тенденція буде і надалі. Це дійсно вражає", - сказав він.

У Азії теж спостерігається високий демографічний приріст, і хоча це не характерно для Китаю, його населення величезне, відзначив Профумо.

Росія ж заявила, що демографічна ситуація буде для неї довгостроковою проблемою, і, за словами голови Європейської банківської федерації, це ж стосується і ЄС.

"Таким чином, нам необхідно зрозуміти, що робити не тільки в цій сфері, але і в багато інших у довгостроковій перспективі. Ми вже не можемо фінансувати зростання за рахунок збільшення боргу, оскільки, як зрозуміло, країнам по всій Європі необхідно кардинально поліпшити боргову ситуацію та погасити раніші суверенні позики. Тому, я думаю, ключове питання - як стимулювати зростання за допомогою структурних реформ, продовжуючи розвиток єдиного європейського ринку", - сказав Профумо.

За його словами, це головні виклики для кожної окремо узятої країни і величезне поле діяльності на загальноєвропейському рівні.

Профумо також зазначив, що ЄС необхідно поглибити інтеграцію серед європейських країн.

"Наприклад, у травні було оприлюднене вражаюче дослідження, проведене колишнім членом Єврокомісії Маріо Монті, яке показало, що завдяки подальшій інтеграції єдиного ринку в Європі ми можемо збільшити щорічні темпи економічного зростання на 1% протягом найближчих декількох років. Це дуже істотно", - сказав глава Європейської банківської федерації.