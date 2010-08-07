Росія сподівається вступити до СОТ до 2012 року

Росія може вступити до СОТ до 1 січня 2012 року. Про це заявив перший заступник голови уряду РФ Ігор Шувалов, повідомляє агентство "ЛІГАБізнесІнформ".

"Нам потрібно до 1 січня 2012 року створити єдиний економічний простір, це повна інтеграція. Ми сподіваємося, що до цього часу вступимо до СОТ", - підкреслив Шувалов.

Перший заступник голови уряду РФ відзначив, що вступ до СОТ можливий або Митним союзом, або іншим чином - тобто, окремо, але за узгодженими позиціями.