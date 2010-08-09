В Україні ціни на промпродукцію в липні упали на 0,2%

В Україні ціни виробників промислової продукції в липні 2010 року порівняно з червнем 2010 року (показник до попереднього місяця) знизилися на 0,2%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - виросли на 14,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) - 14,3%.