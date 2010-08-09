Базова інфляція в липні становила 0,2%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в липні 2010 року проти червня 2010 року склала 0,2%, за січень-липень - 3,3%.

Про це повідомляєть сайт Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, у липні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,5%, за січень-липень 2009 року - 10,7%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні дефляція у червні 2010 р. відносно травня склала 0,4%, з початку року (до грудня 2009 року) - інфляція 3,3%, до травня 2009 року - 6,9%, у січні-червні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 9,8%.