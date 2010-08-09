Міжбанк: торги по долару - 7,8885/7,8915 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8885/7,8915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2646/0,2649, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,4810/10,4870. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,3303/1,3305 (п'ятниця, 6 серпня, - 1,3193/95).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8909.