Переможці депозитної акції ПАТ «БТА БАНК» прямують «Назустріч враженням»!

БТА Банк на початку серпня підвів підсумки депозитної акції "Назустріч враженням". Визначені переможці, які отримають незвичайний приз, - один з 21-го сертифікату для двох на політ на повітряній кулі! Незабаром вони зможуть отримати неймовірні емоції, здійснивши незабутній політ.

"Політ на повітряній кулі - одне з найзаповітніших дитячих бажань. І коли б не БТА - воно так і залишилося б просто бажанням. Я із задоволенням скористаюся можливістю, щоб насолодитися враженнями, які дарує БТА Банк", - говорить один з переможців.

Нагадаємо, що акція БТА Банку стартувала в перший день літа і тривала 2 місяці. За цей час кожен клієнт, що розмістив гроші на один з депозитів в ПАТ "БТА БАНК" (окрім вкладу "Рекордний: 10 календарних днів") автоматично ставав учасником акції.

Розіграш проводили окремо у кожному місті, в якому представлений БТА Банк. При цьому, участь в ньому брали кожна 1 000 грн. (150 usd, 100 euro) депозитного вкладу однієї людини. Таким чином, чим більше сума вкладу - тим більше шансів отримати приз.

Акційні програми і різноманітні бонуси завжди були особливістю депозитних пропозицій БТА Банку. "Головна мета БТА Банку - відповідати запитам і потребам своїх клієнтів. Ми не пропонуємо невиправдано високі процентні ставки. Наш пріоритет - стабільні довгострокові стосунки з клієнтами. І нам дуже приємно, якщо на додаток до якісного обслуговування наші клієнти отримують щось більше - яскраві і незабутні враження! Тому ми зберігатимемо цю добру традицію і вже незабаром порадуємо усіх своєю новою акцією", - говорить Заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу Антон Тютюн.