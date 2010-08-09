У липні грошова маса збільшилася на 3,4%

В Україні в липні 2010 року грошова маса збільшилася на 3,4% (з початку року – на 13,2%) – до 551,7 млрд. грн., а монетарна база – на 1,9% (з початку року – на 14,8%) – до 223,8 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

При цьому регулятор відзначає, що на динаміку обсягів грошової маси вплинуло нарощування ресурсної бази банків разом зі збільшенням готівки поза банками.

Збільшення обсягів монетарної бази в НБУ пояснюють сезонним підвищенням попиту на готівку і перерахуванням Нацбанком до Держбюджету суми перевищення кошторисних доходів над витратами.

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів у липні збільшився на 3,3% (з початку року – на 14,6%) – до 375,7 млрд. грн. Приріст депозитів у липні був забезпечений як за рахунок коштів у національній валюті (на 3% - до 212,3 млрд. грн.), так і в іноземних валютах (на 3,6% - до 163,4 млрд. грн.).

З початку року обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 17,7% – до 248,8 млрд. грн., в липні — на 3,5%. При цьому їх приріст в національній валюті (28,2%) більш ніж у три рази перевищив відповідний показник за коштами в іноземній валюті (8,5%). Обсяг депозитів юридичних осіб з початку року зріс на 9,1% – до 126,9 млрд. грн. (у липні - на 2,9%). Зростання коштів фізичних осіб з початку року відбулося лише за рахунок коштів у національній валюті (зростання на 14,6%), тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися на 0,6%.

Обсяг готівки поза банками в липні збільшився на 4% (з початку року – на 11,5%) – до 175,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси за місяць зросла з 31,5% до 31,7%, проте вона залишається нижче, ніж на початку року (32,2%).

Обсяг обов`язкових резервів, перерахованих банками в липні на окремий рахунок в Національному банку України, становив майже 11,5 млрд. грн. Обсяг коррахунків банків у липні знизився на 8,3% (зростання з початку року - на 50,4%) - до 26,2 млрд. грн.

Обсяг операцій Нацбанку з мобілізації коштів у липні становив 40,9 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування банків – 35,1 млн. грн. (з початку року – 155,9 млрд. грн. і 3,9 млрд. грн. відповідно).

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 14,1% у червні до 13,5% у липні, в іноземній валюті - з 13,9% до 10,4%.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень в липні зріс на 1,2% - до 705,5 млрд. грн. (зокрема, в національній валюті - на 1,6%, в іноземній - на 0,9%).

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету України в липні надійшло коштів на загальну суму 4 млрд. 254,17 млн. грн. (з початку року — 28 млрд. 249,14 млн. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених на цілі рекапіталізації) на загальну суму 34 млрд. 639,14 млн. грн. У липні випуск ОВДП для цілей рекапіталізації не здійснювався. Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів з їх первинного розміщення в липні становила 9,84% річних (з початку року - 14,07% річних). Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов`язань, випущених на цілі рекапіталізації банків, у липні становила 9,84% річних (з початку року -13,23% річних).