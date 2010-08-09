НБУ: В Україні в липні грошова маса збільшилася на 3,4%

В Україні в липні 2010 року грошова маса збільшилася на 3,4% (з початку року - на 13,2%) - до 551,7 млрд. грн., а монетарна база - на 1,9% (з початку року - на 14,8%) - до 223,8 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

При цьому регулювальник зазначає, що на динаміку об'ємів грошової маси вплинуло нарощування ресурсної бази банків разом із збільшенням готівки поза банками.

Збільшення об'ємів монетарної бази в НБУ пояснюють сезонним підвищенням попиту на готівку і перерахуванням Нацбанком до Держбюджету суми перевищення кошторисних прибутків над витратами.

За даними НБУ, загальний об'єм депозитів в липні збільшився на 3,3% (з початку року - на 14,6%) - до 375,7 млрд. грн. Приріст депозитів в липні був забезпечений як за рахунок коштів у національній валюті (на 3% - до 212,3 млрд. грн.), так і в іноземних валютах (на 3,6% - до 163,4 млрд. грн.).

З початку року об'єм депозитів фізичних осіб збільшився на 17,7% - до 248,8 млрд. грн., у липні - на 3,5%. При цьому їх приріст в національній валюті (28,2%) більш ніж у три рази перевищив відповідний показник по коштах в іноземній валюті (8,5%). Об'єм депозитів юридичних осіб з початку року виріс на 9,1% - до 126,9 млрд. грн. (у липні - на 2,9%). Зростання коштів фізичних осіб з початку року сталося виключно за рахунок коштів у національній валюті (зростання на 14,6%) тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися на 0,6%.

Об'єм готівки поза банками в липні збільшився на 4% (з початку року - на 11,5%) - до 175,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси за місяць виросла з 31,5% до 31,7%, проте, він залишається нижчим, ніж на початку року (32,2%).

Об'єм обов'язкових резервів, перерахованих банками в липні на окремий рахунок в Національному банку України, склав майже 11,5 млрд. грн. Об'єм коррахунків банків в липні знизився на 8,3% (зростання з початку року - на 50,4%) - до 26,2 млрд. грн.

Об'єм операцій Нацбанку з мобілізації коштів у липні склав 40,9 млрд. грн., об'єм операцій з рефінансуванню банків - 35,1 млн. грн. (з початку року - 155,9 млрд. грн. і 3,9 млрд. грн. відповідно).

Средньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 14,1% в червні до 13,5% у липні, в іноземній валюті - з 13,9% до 10,4%.

Загальний об'єм залишків кредитних вкладень в липні виріс на 1,2% - до 705,5 млрд. грн. (у тому числі в національній валюті - на 1,6%, в іноземній - на 0,9%).

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету України в липні надійшло коштів на загальну суму 4 млрд. 254,17 млн. грн. (з початку року - 28 млрд. 249,14 млн. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП випущених на цілі рекапіталізації) на загальну суму 34 млрд. 639,14 млн. грн. У липні випуск ОВДП для цілей рекапіталізації не здійснювався. Средньозважена прибутковість ОВДП за результатами проведення аукціонів з їх первинного розміщення в липні складала 9,84% річних (з початку року - 14,07% річних). Средньозважена прибутковість ОВДП з урахуванням зобов'язань, випущених на цілі рекапіталізації банків, у липні складала 9,84% річних (з початку року - 13,23% річних).