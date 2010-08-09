Експерт: До місцевих виборів Податковий кодекс не приймуть

До проведення місцевих виборів уряд, швидше за все, не ризикне винести на голосування парламенту проект Податкового кодексу України, тому його прийняття варто чекати до кінця року або ж уже у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив старший консультант сектора економічної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій МОЛДОВАН сьогодні на прес-конференції.

За його словами, "дратувати населення перед виборами ніхто не ризикне". Таким чином, якщо Податковий кодекс буде прийнятий наступного року, то вступить у дію тільки з 2012 року.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі".