До закриття міжбанку євро знизився до 10,45/10,46 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8885/7,8915, до 12:00 звузився спред - 7,8900/7,8910. До закриття торгів ціни встановилися на значеннях 7,8900/7,8905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом - 7,8900 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2646/0,2649, до 12:00 ціни знизилися до 0,2644/0,2646. До закриття ціни знизилися - 0,2642/0,2644. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,8950 (+0.0501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3303/1,3305, а до 14:00 впали до 1,3257/1,3259. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4810/10,4870, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4765/10,4830. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли мінімуму - 10,4560/10,4625.