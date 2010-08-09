Власний капітал банків у січні-липні збільшився на 5,2%

Власний капітал банків за липень 2010 року, за попередніми даними, виріс на 1,7%, з початку року виріс на 5,2%.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, власний капітал банків має наступну структуру: сплачений зареєстрований статутний капітал складає 101,0% від капіталу; дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного капіталу, - 0,3%; емісійні різниці - 5,5%; загальні резерви і фонди банків - 9,9%; результати минулих років - "мінус" 18,2%; результати звітного року, що очікують завердження - "мінус" 3,8%; результати поточного року - "мінус" 3,0%; результат переоцінки основних коштів, нематеріальних активів, цінних паперів в портфелі банку на продаж та інвестицій в пов'язані компанії - 8,3%.

Активи банків з початку року виросли на 1,8% і на 1 серпня складали 906,8 млрд. грн., загальні активи склали 1 трлн. 041,6 млрд. грн. (з початку року - зростання 4%).

Банки мають наступну структуру загальних активів. Готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ - 5,4% від суми загальних активів, кредитні операції - 69,6%, вкладення в цінні папери - 6,4%, дебіторська заборгованість - 3,3%, основні засоби і нематеріальні активи - 3,7%, нараховані прибутки до отримання - 4,6%, інші активи - 7,0%.

Зобов'язання банків на 1 серпня складали 774 млрд. грн., що на 1,2% більше показника на початок року. У тому числі об'єм коштів юридичних осіб на кінець липня склав 127 млрд. грн. (16,4% від зобов'язань), обсяг коштів фізичних осіб - 247,3 млрд. грн., термінові вклади інших банків і кредити, отримані від інших банків, - 164,6 млрд. грн.

Банки мають наступну структуру коштів населення з точки зору терміновості. Термінові кошти складають 187,0 млрд. грн., або 75,6% від загальної суми коштів населення, а вклади до запитання - 60,3 млрд. грн., або 24,4%.

На 1 серпня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації знаходяться 17 банків.