Подорожчання газу загрожує втратою конкурентоздатності для ГМК

Підвищення цін на газ для промислових підприємств може призвести до безповоротної втрати конкурентоспроможності української металургійної і хімічної продукції на зовнішньому ринку і запустить механізм інфляції усередині країни. Як повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, таку думку висловила глава комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, вітчизняна промисловість сьогодні веде жорстку конкурентну боротьбу на посткризовому світовому ринку, і часті зміни тарифів на газ негативно позначаються на конкурентоспроможності продукції.

Депутат зазначила, що за останні півтора місяця це вже друге підвищення тарифів на газ. "Спочатку був скасований Меморандум, що передбачає пільгові постачання газу промисловцям, що привело до зростання цін на 23%. Тепер рішенням НКРЕ тарифи піднімуться ще на 9,8%. Таким чином, уряд заради отримання чергового траншу від МВФ йде на шокову терапію у промисловості, піднімаючи за півтора місяці тарифи більш ніж на третину. І це в умовах нестабільності на зовнішніх експортних ринках", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Частка експорту продукції вітчизняної металургійної і хімічної промисловості досягає 50% від загального об'єму експорту, нагадала вона. "Саме ці галузі приносять найбільшу кількість валюти в країну, - зауважила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Втрата конкурентоспроможності продукції металургів і хіміків на світовому ринку негативно позначиться на стабільності курсу гривні в Україні".

На думку голови комітету Верховної Ради, негативний ефект від прийнятого рішення ринок відчує вже у середині жовтня. Окрім падіння конкурентоспроможності вітчизняних експортерів, зростання тарифів запустить інфляційний механізм усередині країни, який приведе до зростання цін на практично усі групи товарів.

"Правильним рішенням уряду став би піврічний мораторій на підвищення тарифів на газ для промисловості відразу після відміни дії Меморандуму. Це дало б час оцінити перспективи відновлення світових ринків і позиції вітчизняної продукції на них. Промисловці дістануть можливість акліматизації в нових умовах і зможуть прорахувати рентабельність роботи до кінця року", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, промислових споживачів і інших суб'єктів господарювання на серпень на 9,7% - до 2187,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, збору до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу за регульованим тарифом). Це передбачено постановою комісії від 30 липня № 1008 і №1009.

Восени 2008 року Кабінет міністрів і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

У рамках меморандуму Кабмін (постанова №925 від 14 жовтня 2008 р.) ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанова була прийнята на період до 1 січня 2009 року, а потім щокварталу подовжувалося.

Пізніше Кабінет міністрів України постановою №289 від 24 березня 2010 року продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості за тарифами на вантажоперевезення і енергоносії на другий квартал 2010 р.

На третій квартал 2010 р. дія постанови №289 не була продовжена.