Понад половина естонців підтримують перехід на євро

Вступ Естонії в єврозону, який відбудеться 1 січня 2011 року, підтримують 52% жителів країни, проти євро висловилися 42% респондентів, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на оприлюднене у понеділок соціологічне опитування.

Дослідницька фірма Faktum Ariko провела телефонне опитування у другій половині липня з репрезентативною вибіркою при максимально допустимій статистичній похибці 3,1% серед 500 осіб у віці від 15 до 74 років. Дослідження проводилося на замовлення Держканцелярії і міністерства фінансів Естонії.

Міністри економіки і фінансів 27 країн Євросоюзу 13 липня остаточно схвалили вступ Естонії в єврозону 1 січня 2011 року, затвердивши відповідні регулюючі постанови. Курс естонської крони при обміні на євро, після того як Естонія вступить в єврозону, збережеться незмінним і складе 15,646 крон за євро.

Згідно з проведеним опитуванням, найбільшу підтримку переходу на євро зробили естонці з вищою освітою і прибутками вище середнього рівня. Підтримка євро в першу чергу пов'язується із зручністю подорожей, спрощенням грошових угод за кордоном і прямою або безпосередньою вигодою для естонської економіки.

Супротивники переходу на євро побоюються зростання цін і здорожчання життя, а також зникнення крони як символу національної ідентичності. На відміну від аналогічного опитування проведеного восени минулого року, число прибічників переходу на євро трохи збільшилося. Минулого року перехід на єдину європейську валюту підтримали 47% опитаних.