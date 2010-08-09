30 листопада МВФ перевірить виконання Україною програми співпраці

. Міжнародний валютний фонд (МВФ) проведе перший моніторинг виконання Україною програми співпраці 30 листопада 2010 року.

Про це йдеться у Меморандумі про співпрацю, оприлюдненому на офіційному сайті фонду.

Згідно з документом, всього МВФ проведе 9 квартальних перевірок виконання Україною умов співпраці з Фондом.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі у проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розраховано на 29 місяців.

Одразу Україна одержала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за наслідками щоквартальних переглядів програми співпраці.