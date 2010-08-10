НБУ знизив облікову ставку

Національний банк України з 10 серпня 2010 року знизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних.

Як повідомляється на сайті НБУ, про це йдеться у постанові Нацбанку № 377 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

"Після аналізу динаміки макроекономічних і монетарних показників у січні-липні 2010 року, прогнозниз показників економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, правління НБУ звертає увагу на певне покращення макроекономічної ситуації", - говориться у повідомленні.

Зокрема, індекс промислової продукції у січні-червні 2010 року порівняно з січнем-червнем 2009 року становив 112%.

У червні четвертий місяць поспіль спостерігався профіцит зведеного сальдо платіжного балансу, кумулятивний обсяг якого за перше півріччя 2010 року становив 4,4 млрд. доларів.

Як зазначає НБУ, з лютого 2010 року триває тенденція до зменшення інфляційного тиску, що проявляється у постійному зменшенні індексу споживчих цін у річному обчисленні.

Також четвертий місяць поспіль була зафіксована дефляція споживних цін. У липні 2010 року у розрахунку до відповідного місяця 2009 року індекс споживчих цін становив 106,8% порівняно із 115,5% у липні та 112,3% у грудні 2009 року.

"Покращення макроекономічної ситуації та заходи, які були вжиті Національним банком України для стабілізації грошової одиниці, мали позитивний вплив на стан грошово-кредитної сфери", - наголошується у повідомленні.

Як відомо, Нацбанк уже втретє знижує облікову ставку у 2010 році, опустивши її з 10,25%.