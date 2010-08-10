ЄС має намір ввести прямі податки

Європейська комісія хоче, щоб держави Європейського союзу дозволили їй вводити прямі податки, що, на її думку, зменшить навантаження на національні бюджети, повідомляє 9 серпня ВВС News.

Єврокомісар по бюджету Януш Левандовські (Janusz Lewandowski) заявив, що у вересні представить декілька варіантів прямих європейських податків.

Йдеться про податки на авіацію і фінансові транзакції, а також про дозволи на викиди вуглекислого газу.

"Я чую з багатьох столиць, включаючи такі як Берлін, що вони хотіли б зменшити свої внески в ЄС", - заявив Левандовські.

На сьогодні 27 держав ЄС роблять фіксовані внески до європейського бюджету. Сума внеску обчислюється на основі ВВП тієї або іншої країни і розміру її податку на додану вартість. Цього року внесок Німеччини (найбільший) склав близько 21 млрд. євро.