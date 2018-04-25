НБУ здався втретє. Облікова ставка "пірнула" у червень 2007-го

Нацбанк утретє в поточному році понизив облікову ставку. З 10 серпня її номінальний показник впав з 8,5% до 7,75% річних (Національний банк з 12 серпня 2009 року понизив облікову ставку з 11% до 10,25%., потім ставка знижувалася в червні і липні). Нескладно подивитися, що майже аналогічного розміру ставку (8%) Нацбанк встановлював більше трьох років тому - у червні 2007 року і на такому рівні вона тоді протрималася до січня 2008 р. Після чого спостерігалося її зростання протягом майже двох років.

Зниження у серпні ц.р. регулювальник пояснив необхідністю "сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки".

НБУ обгрунтовує своє рішення певним поліпшенням макроекономічної ситуації: зростанням промислового виробництва, профіцитністю платіжного балансу і зниженням інфляційного тиску.

***Облікова ставка НБУ (чи ставка рефінансування) - це монетарний інструмент, за допомогою якого Національний банк встановлює для суб`єктів грошово-кредитного ринку (комерційних банків) орієнтир за вартістю залучених і розміщених грошових ресурсів.

Облікова ставка є найнижчою серед процентних ставок Національного банку України і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.

Облікова ставка в Україні (2000-2010 рр)

Як зазначають аналітики, такі дії регулювальника сприятливі для вітчизняної економіки.

В інвестиційній компанії Phoenix Capital вважають, що облікова ставка є індикатором вартості позикових коштів, які надає НБУ комерційним банкам. Зниження процентної ставки приведе до скорочення вартості рефінансування для комбанків.

У цілому, вважають аналітики, враховуючи надлишкову ліквідність банківської системи (31,7 млрд. грн., на 7 липня) і зниження вартості фінансування, можна чекати збільшення кредитної активності у другому півріччі 2010 року.

Між тим, директор компанії P&S Asset Management Сергій Савчук зазначає, що зниження облікової ставки - це, швидше, психологічний індикатор.

На думку експерта, про розширення можливостей для малого і середнього бізнесу у зв`язку з цим говорити поки рано, проте, надія на поліпшення є. "За допомогою ставки рефінансування НБУ опосередковано впливає на фінансовий ринок, в основному як психологічний індикатор. Коли у банків серйозні проблеми з ліквідністю, ставка рефінансування не є значущим чинником", - підкреслює С. Савчук. За його словами, ставки кредитування в результаті трохи знизяться, і впливати на них, швидше будуть інфляційні і курсові очікування.

Перспективи ринку в найближчий період експерт коментує таким чином: "Зміна облікової ставки і ставки рефінансування Нацбанку може побічно вплинути на ставку відсотка в економіці в цілому і на ставки по державних облігаціях зокрема". За його словами, на сьогодні є довгострокова тенденція до подальшого зниження ставок у країні. "До якого рівня - питання відкрите, і дуже залежить від довгострокової монетарної політики Нацбанку. Якщо курс гривні буде як і раніше штучно стримуватися від зміцнення в періоди припливу капіталу в країну, то падіння ставок матиме обмежений характер і інфляція може знову стати проблемою з двозначними числами. Якщо Нацбанк все-таки перейде до таргетування інфляції і дозволить вільніший рух курсу гривні, ставки можуть знизитися до якісно нових рівнів", - вважає С. Савчук.

З іншого боку, низькі ставки приведуть інвесторів до пошуку нових інструментів заробітку, альтернативних депозитам, таких як акції на біржі або прямі інвестиції в частку в бізнесі, підкреслює експерт.

Але це стосується України, а тепер подивимося, що відбувається з обліковою ставкою у світі. Якраз там центробанки утримують її на найнижчому рівні.

Зарубіжні економісти звинувачують світові ЦБ в тому, що ті, зберігаючи розмір облікової ставки на занадто низькому рівні, готують благодатний грунт для чергової фінансової кризи. Так, Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберігає зараз ставку за кредитами у розмірі 1%, що, на думку аналітиків, веде до припливу позичальників, які потім знаходять дуже вигідні варіанти вкладення коштів.

Центральний Банк Поточна ставка Останні зміни ставки (у базисних пунктах) Останні зміни Найближчий звіт Наступне засідання Очікувані зміни процентних ставок

(Таблиця за даними Форекс)

Що стосується США, то Федеральна резервна система встановила базову процентну ставку в діапазоні від 0% до 0,25% річних. Це найнижчий рівень облікової ставки в США з 1954 року.

У заяві ФРС сказано, що економічні прогнози залишаються дуже похмурими, тому деякий час облікова ставка зберігатиметься на надзвичайно низькому рівні.

Ще у вересні 2007 року ставка була на рівні 5,25% - нинішній адміністрації ФРС знадобилося 15 місяців, щоб опустити її нижче за однопроцентний рівень.

Попередній адміністрації під керівництвом Алана Грінспена знадобилося 30 місяців, перед тим, як у 2003 році був досягнутий однопроцентний рубіж.

Між Тим, рішення про скорочення облікової ставки дуже прохолодно зустріли на фондових ринках. "Долар помітно ослаб, оскільки пониження ставки виявилося сильнішим, ніж очікувалося, і тепер його курс падає по відношенню до провідних світових валют, - вважає співробітник вашингтонської компанії Tempus Consulting Метт Естеве. - З одного боку, у нас по суті справи нульова облікова ставка, з іншого - Федеральний резерв дав зрозуміти, що готовий задіювати усі інструменти, щоб вивести американську економіку з кризи".

Іншими словами, облікова ставка - деякий індикатор інфляційних процесів. Повертаючись до України, хочеться зазначити, що НБУ понизив облікову ставку, керуючись дефляцією, яка триває вже чотири місяці.

***За даними Держкомстату, в Україні ціни виробників промпродукції в липні знизилися на 0,2%, з початку року - виросли на 14,1%. Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у липні 2010 року проти червня 2010 року склала 0,2%, за січень-липень - 3,3%. У липні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,5%, за січень-липень 2009 року - 10,7%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Але експерти застерігають, що вже восени почнеться зростання індексу споживчих цін. Вони чекають здешевлення кредитів, але сумніваються, що облікова ставка може впасти нижче 5%...

Олена Бистрицька (УНІАН)