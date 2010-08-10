Міжбанк на 12:00: котирування становили 7,88/7,89 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8885/7,8910, на 12:00 звузився спред 7,8895/7,8905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2627/0,2629, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2629/0,2631. У Росії курс долар-рубль виріс, і дна 12:00 встановився на рівні 30,0050 (+0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3168/1,3170, змінюючись у досить вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,3840/10,3895, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,3960/10,4005.