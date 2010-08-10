Грошова база в РФ зросла на 10,06%

Грошова база в Росії за січень-липень 2010 року зросла на 10,06% - з 6 трлн. 467,3 млрд. руб. на 1 січня до 7 трлн. 117,6 млрд. руб. на 1 серпня. За липень 2010 грошова база скоротилася на 1,75%. Про повідомляє ПРАЙМ-ТАСС з посиланням на офіційну інформацію Центробанку РФ.

Зокрема, сума готівки в обігу збільшилася за 7 місяців на 6,97% - з 4 трлн 622,9 млрд. руб. до 4 трлн. 945 млрд. руб. У цей показник включаються залишки в касах кредитних організацій, але не включається готівка в касах установ Банку Росії.

Залишки на кореспондентських рахунках кредитних організацій в Банку Росії за січень-липень 2010 г знизилися з 900,3 млрд. руб до 605,2 млрд. крб.

Обов`язкові резерви кредитних організацій збільшилися з 151,4 млрд. руб до 180,8 млрд. руб.

Депозити кредитних організацій в Банку Росії скоротилися з 509 млрд. руб. до 350,7 млрд. руб.

Сума облігацій Банку Росії /ОБР/ у кредитних організацій зросла з 283,7 млрд. руб. до 1 трлн. 035,8 млрд. руб.