Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,88/7,89 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8885/7,8910, на 12:00 звузився спред - 7,8895/7,8905. На момент закриття торгів ціни встановилися на значеннях 7,8897/7,8902 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2627/02629, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2629/0,2631. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2630/0,2632.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,0050 (+0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3140/1,3230.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3840/10,3895, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,3960/10,4005. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,3805/10,3840.