КМУ вимагає припинити спекуляції навколо програми МВФ

Кабінет міністрів України вимагає припинити політичні спекуляції у зв`язку з поновленням співробітництва України з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабміну, переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначено, що отримання нового кредиту МВФ важливе для України, оскільки “дозволить відновити фінансову систему, забезпечить стабільність курсу гривні, підвищить інвестиційну привабливість країни, поверне довіру з боку міжнародного співтовариства, що в результаті приведе до зростання рівня життя українського народу”.

У заяві також наголошується, що попередній уряд на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО “купував російський газ по 330 доларів, а продавав, заграючи з населенням перед виборами, по 50”.

“Покриваючи різницю позиченими грошима, вона фактично оплатила свої вибори за рахунок позик МВФ. Таким чином, ТИМОШЕНКО, прагнучи влади будь-якою ціною, увігнала Україну і кожного з нас, у тому числі й ще ненароджених українців, у колосальні борги”, - зазначено у заяві.

У прес-службі уряду підкреслюють, що з грудня 2007 року по лютий 2010 року державний борг виріс більш як утричі і досяг 316 млрд. грн. “А це означає, що кожен українець завинив по 7000 грн. Такого «дорогого» уряду не було ще в жодній країні світу. Кожен рік урядування ТИМОШЕНКО обходився нашій державі в 100 млрд. грн. Необґрунтована ціна на газ призвела до перекосів в економіці та обернулася реальною проблемою для державного та сімейних бюджетів”, - йдеться у заяві.

У документі підкреслюється, що цього року новій владі вдалося “знизити ціну на імпортований газ майже до 230 доларів”. “Але оскільки увесь час жити в борг неможливо, виникла необхідність відповідно до законів ринкової економіки змінювати ціну для населення, підвищуючи її на 50%. Іншого шляху зберегти економічну незалежність України, стабілізувати фінансову ситуацію, зменшити розмір державного боргу, припинити руйнування вітчизняної нафтогазової галузі і системи житлово-комунального господарства просто не існує”, - йдеться у заяві.

У документі зазначено, що нинішній уряд Миколи АЗАРОВА “категорично відкидає політику популізму і не збирається заради рейтингів жертвувати благополуччям і стабільністю країни, відмовляючись від необхідних, хоч і непопулярних на початкових етапах реформ”.