Діловий клімат у Європі поліпшується

Діловий клімат у країнах Європи, що розвиваються, трохи покращився за останні три місяці, однак темпи відновлення сповільнюються.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на підсумки опитування іноземних прямих інвесторів у цей регіон, проведеного Thomson Reuters.

Індекс ділового клімату в Центральній і Східній Європі Thomson Reuters & OeKB виріс у липні на 2 пункти до 23 пунктів.

Темпи його збільшення знижуються вже третє опитування поспіль.

"В цілому останні результати вказують на стабільний розвиток макроекономічної ситуації і хороші показники бізнесу в майбутні місяці. Однак прямі інвестори не чекають сильної підвищувальній динаміки в регіоні в даний момент ", - повідомив австрійський банк OeKB, який проводив опитування з 1 по 14 липня.

Індекс ділового клімату в Росії, яка повернулася до економічного зростання після найгіршої за останні 15 років рецесії, додав 10 пунктів.

Новому українському уряду, очевидно, також вдалося повернути довіру інвесторів, зазначає агентство.

Індекс ділового клімату досяг позитивного значення вперше з 2008 року, збільшившись на 21 пункт у порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилися у квітні.

Польща, східноєвропейський економічний лідер, залишилася на вершині рейтингу країн. 2009 року вона стала єдиною країною ЄС, яка зуміла показати позитивну динаміку ВВП.

Погіршення ділового клімату було зафіксовано в Болгарії, Румунії та Хорватії.

Східноєвропейські країни, за винятком Польщі, сильно постраждали під час рецесії в 2009 році на тлі падіння попиту на їхню продукцію в Західній Європі та паралічу банківського кредитування.

Незважаючи на очікуваний підйом ВВП в більшості країн регіону в 2010 році, Європейський банк реконструкції та розвитку у липні знизив прогноз економічного зростання країн регіону в 2010 і 2011 роках.

Значення індексу ділового клімату в Центральній і Східній Європі Thomson Reuters & OeKB підраховується на підставі даних, отриманих в результаті щоквартального опитування 400 міжнародних компаній з регіональними штаб-квартирами в Австрії, керуючих 1.400 дочірніми підприємствами в 19 країнах Центральної та Східної Європи.