НБУ знизив ставки рефінансування на 0,75 в.п.
10:31, 11 серпня 2010Фінанси
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До 8,75% і 10,75%
|Будівля Національного банку України
Тепер ставка з кредитів із забезпеченням державними облігаціями знижена з 9,5% до 8,75%, а з бланківських кредитів - з 11,5% до 10,75% річних.
Як повідомлялося, Нацбанк знижує свої ставки з врахуванням дефляції в Україні, яка фіксується вже четвертий місяць поспіль: інфляція в січні-липні 2010р склала лише 3,1%, тоді як в цілому на рік уряд прогнозує зростання споживчих цін на рівні 13,1%.
В попередній раз НБУ знижував ставки в липні: з 8 липня облікова ставка була знижена з 9,5% до 8,5%, а з 9 липня ломбардна ставка - з 10,5% до 9,5%, бланкова - з 12,5% до 11,5% річних.
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