НБУ знизив ставки рефінансування на 0,75 в.п.

Національний банк України (НБУ) з 11 серпня знизив ставки зі своїх кредитів овернайт на 0,75 відсоткового пункту, після того, як з 10 серпня знизив облікову ставку з 8,5% до 7,75% річних, повідомив НБУ в листі до банків (№14-101/3411-13726), повідомляє finance.

Тепер ставка з кредитів із забезпеченням державними облігаціями знижена з 9,5% до 8,75%, а з бланківських кредитів - з 11,5% до 10,75% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк знижує свої ставки з врахуванням дефляції в Україні, яка фіксується вже четвертий місяць поспіль: інфляція в січні-липні 2010р склала лише 3,1%, тоді як в цілому на рік уряд прогнозує зростання споживчих цін на рівні 13,1%.

В попередній раз НБУ знижував ставки в липні: з 8 липня облікова ставка була знижена з 9,5% до 8,5%, а з 9 липня ломбардна ставка - з 10,5% до 9,5%, бланкова - з 12,5% до 11,5% річних.