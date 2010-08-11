ФРС залишила облікову ставку на рекордно низькому рівні

Федеральна резервна система /ФРС/ США залишає без змін на рекордно низькому рівні облікову ставку міжбанківського кредиту і приступає до скупки державних боргових зобов`язань з метою підтримати відновлення національної економіки після кризи. Такі рішення були ухвалені напередодні на засіданні керівництва ФРС, що виконує в США функції центробанку, передає ІТАР-ТАРС.

Як наголошується в заяві, поширеній після закінчення цієї наради, облікова ставка як і раніше складає від 0 до 0,25% річних. На цьому рівні вона знаходиться з грудня 2008 р. Одночасно "для підтримки економічного відновлення в контексті цінової стабільності" ФРС вирішила направити дивіденди, що одержуються від вкладень в іпотечні цінні папери, в облігації Мінфіну США.

У заяві ФРС визнається, що "темпи відновлення" економіки США "в останні місяці сповільнилися". "Темпи економічного відновлення в найближчій перспективі, скоріш за все, виявляться більш скромними, ніж очікувалося", - відзначила ФРС.