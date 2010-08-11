Економіст: зниження облікової ставки НБУ може стати останнім

Нинішнє зниження облікової ставки Національним банком України (НБУ) може стати останнім у 2010 році, оскільки ймовірне прискорення темпів інфляції у річному вираженні.

Таке припущення висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що рішення Нацбанку про зниження облікової ставки показує його реакцію на зниження темпів інфляції. Оскільки показник інфляції у річному вираженні у червні 2010 року скоротився до рівня 6,8%, облікова ставка НБУ стала істотно позитивною в реальному вираженні. Якщо зіставляти номінальну ставку з поточним рівнем інфляції, то реальна облікова ставка склала 1,7% річних. Це дало українському центральному банку основи формально ослабити грошово-кредитну політику шляхом зниження облікової ставки.

При цьому, підкреслив економіст, "це послаблення грошово-кредитної політики носить саме формальний характер". Облікова ставка сама по собі мало впливає на ринок. Вона використовується переважно для нарахування штрафів і пені, тож її зниження, зокрема, дещо допоможе тим, хто допускає прострочення платежів у своїх зобов'язаннях.

О. БЛІНОВ також сказав, що ставки овернайт - це ті ставки, за якими НБУ кредитує комерційні банки. Швидше за все у найближчий час Нацбанк змінить і ставки овернайт. Проте, є два аспекти, у зв'язку з якими їх зниження практично не має значення для ринку. З одного боку, попит комерційних банків на кредити від НБУ обмежений. Банківський сектор на цей момент має дуже високу ліквідність, а ринкові ставки за кредитами овернайт складають 1% - 2%. Загальний об'єм кредитів овернайт від НБУ за останній місяць був нульовим. За іншими лініями рефінансування Нацбанк також практично нічого не позичає банкам.

З іншого боку, додав економіст, "НБУ сьогодні не готовий багато позичати банкам". Центробанк зараз проводить грошову емісію практично повністю за допомогою валютного каналу (через інтервенції на валютному ринку). "Таким чином, зниження ставки НБУ практично ніяк не відобразиться на рівні процентних ставок за кредитами в банківській системі України", - вважає О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України (НБУ) з 10 серпня 2010 року понизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних.

"З метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки з 10 серпня 2010 року розмір облікової ставки понижений з 8,5% до 7,75% річних", - зазначено у повідомленні НБУ.

Нацбанк вже третій раз знижує облікову ставку в поточному році, опустивши її з 10,25%. НБУ обгрунтовує своє рішення певним поліпшенням макроекономічної ситуації: зростанням промислового виробництва, профіцитністю платіжного балансу та зниженням інфляційного тиску.