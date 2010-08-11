Міжбанк: торги по долару - 7,8880/7,8910 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8880/7,8910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2609/0,2612, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,2905/10,2955. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3046/1,3048 (вівторок - 1,3168/1,3170).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8900.