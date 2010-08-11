Уряд планує у 2011 році ріст ВВП 4,5%

Уряд, за попередніми прогнозами Міністерства економіки, планує, що зростання ВВП у 2011 році складе 4,5%, номінальний ВВП складатиме 1 трлн. 253 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, інфляція у 2011 році очікується на рівні 10-10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК "Нафтогаз України") - 3%.

С. ТІГІПКО сказав, що прогнозні показники розраховували, виходячи з прогнозного курсу Міністерства економіки 7,95 грн. за 1 дол. США.

При цьому він зазначив, що рада Нацбанку доки не дала прогноз курсу гривні на 2011 рік.

Довідка УНІАН. Держбюджет- 2010 розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП - 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП - 3,7%, інфляція (грудень до грудня) - 13,1%.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує ВВП України у 2011 році на рівні 4,5%,

За прогнозами Moody's, інфляція в Україні в 2011 році складе 11%.