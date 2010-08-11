Бюджет поповнився 1 млрд. грн.

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 10 серпня, до бюджету вдалося залучити 1 млрд. 077,81 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні продали папери з терміном погашення: 2 лютого 2011 року - на 91,097 млн. грн. з рівнем прибутковості 9% річних, 27 липня 2011 року - 912,63 млн. грн. і 11% річних, 28 січня 2015 року - на 1,039 млн. грн. і 13,9%, 25 вересня 2013 року - 73,045 млн. грн. і 12% річних.

Кошти, отримані від продажу ОВДП з терміном погашення 25 вересня 2013 року, будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.