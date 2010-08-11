Міжбанк: до 12:00 котирування долара становили 7,8897/7,8902 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями - 7,8880/7,8910, до 12:00 звузився спред - 7,8897/7,8902 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/0,2612, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2612/0,2613.

У Росії курс долар-рубель виріс і до 12:00 встановився на рівні 30,1975 (+0,1925).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3046/1,3048, змінюючись у досить вузькому діапазоні.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,2905/10,2955, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3075/10,3135.