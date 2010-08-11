Бюджет ПФУ виконано на 98,5%

За оперативними даними, у січні-липні 2010 р. до бюджету Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування надійшло понад 110 млрд. грн., зокрема, власні надходження склали 65 млрд. грн., або 98,5% плану. Планові показники надходжень фонду у липні виконані на 99,9%.

Про це сказано у повідомленні ПФУ, розміщеному на його офіційному сайті.

За 7 місяців органи фонду призначили пенсії 418 тис. громадян. Зокрема, згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених від військової служби та деяких інших осіб", призначені пенсії 17 тис. військовослужбовцям силових відомств. Понад 500 тис. особ проведено перерахунок пенсій.

У зв'язку з введенням нових розмірів прожиткового мінімуму Законом "Про Державний бюджет України на 2010 рік" органи ПФУ провели перерахунок пенсій 12,3 млн. громадян.

Витрати бюджету Пенсійного фонду у січні-липні склали 109,5 млрд. грн., що на 14,5 млрд. грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2009 р.

ПФУ заявляє, що за 7 місяців по усіх регіонах профінансовані пенсії в повному обсязі. Середній розмір пенсії на 1 липня складає 1,104 тис. грн., що на 141,69 грн. більше, ніж у липні 2009 р.