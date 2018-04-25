Банки України «сидять на шиї» українців…

Прийшов час підвести підсумки роботи банківського сектора України у другому кварталі поточного року. Причому, найвиразніша картина фактичного стану фінансового ринку виходить, якщо порівняти нинішні показники з показниками за аналогічний період 2008 року. Тоді здавалося, що ситуація тільки покращується, криза на горизонті не вимальовується. Населення масово брало валютні кредити, підприємства активно розширювали виробництва за рахунок залучення позик, курс долара знижувався, об`єми депозитів росли. Під кінець 2008, як тільки криза "накрила" українську економіку, усі дії і показники були підкориговані жорсткою дійсністю. Але ось на носі друга річниця кризи, і деякі чинники, начебто, починають нагадувати докризові часи.

Згідно зі статданими, у 2 кварталі 2010 року зростання кредитного портфеля банків (проти 2008 року) склало понад 33%. Здавалося б, усе йде "як треба". Але, наскільки цифра адекватна реальному зростанню економіки? Відповісти на питання можна, оцінивши два квартальні етапи в доларах, що відобразить реальну девальвацію гривні за вказаний період.

За підсумками другого кварталу 2010 року грошова маса скоротилася на 16% у доларовому еквіваленті, порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Між Тим, у рамках порівняння, за два роки грошова маса збільшилася на 18% у доларовому еквіваленті. Цей показник багато у чому стимулював зростання готівки в обігу. За період з 1 серпня 2008 до 1 серпня 2010 року кількість готівки в доларовому еквіваленті виросла на 33,7%.

Звичайно, криза - час масової втечі коштів з банківського сектора і буйного цвітіння тіньової економіки. Але, як свідчать цифри, саме ця економіка допомогла Україні пережити найстрашніший час, та і сьогодні вона сприяє забезпеченню нехай незначного, але все таки поліпшення добробуту громадян.

Зростання готівки в обігу відбулося не на порожньому місці - більш ніж на 30% скоротився об`єм депозитів у банках (у доларовому еквіваленті за період з 1 серпня 2008 до 1 серпня 2010 року). Найбільше "зняли" юридичні особи - загальна сума їх вкладів (у доларовому еквіваленті) впала на 41,7%. Населення виявилося стриманішим: спад - 22,9%. Зазнала зміна і структура депозитів. Якщо у другому кварталі 2008 року у загальному об`ємі депозитів частка валютних складала 32,9%, то за аналогічний період 2010 року - 43,4%. Винуватиця тому гривня, яка сильно розчарувала своїх власників девальвацією.

Що стосується кредитного портфеля, то з 1 серпня 2008 року до 1 серпня 2010 року він у доларовому еквіваленті скоротився на 18,5%. Але, дані щодо юридичних і фізичних осіб значно відрізняються. Якщо загальний кредитний портфель юросіб впав на 9,7%, то фізосіб - на 33,2%.

Ось і виходить, що ніхто інший як населення врятувало банки України. Пересічні співгромадяни, до речі, незважаючи на кризу, виявилися дисциплінованими позичальниками. Хоча стрибок доллара, підвищення банками кредитних ставок за уже укладеними договорами, заморожування зарплат, безробіття, постійне зростання цін на усі товари і послуги стали шоком для фізособи-позичальника. Проте, переважна більшість пересічних громадян викрутилися, продемонструвавши чудеса винахідливості і життєздатності, і продовжили сплачучвати кредити. А ось юридичні особи підвели. Вилучивши гроші з фінустанов і конвертувавши їх у готівкову валюту, вони явно не поспішали, а головне - і не поспішають погашати борги…

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)