Кабмін затвердив прогнозні макропоказники на 2011 рік

Кабінет міністрів України затвердив прогнозні макропоказники на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він сказав, що в 2011 році зростання ВВП очікується на рівні 4,5%, номінальний ВВП становитиме 1 трлн. 253 млрд. грн.

За його словами, інфляція в 2011 році очікується на рівні 10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК «Нафтогаз України») – 3% і 3,5% - з урахуванням місцевих бюджетів.

С.ТІГІПКО сказав, що показники розраховувалися виходячи з прогнозного курсу Міністерства економіки 7,95 грн. за 1 дол. США.

Довідка УНІАН. Держбюджет-2010 розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%.