Зовнішній борг України досяг 36% від ВВП

Зовнішній борг України складає 316 млрд грн. (40 млрд доларів) - це 36% від ВВП країни, повідомив журналістам віце-прем'єр Сергій Тігіпко.

"Ця цифра для нас є критичною. Нам буде дуже складно обслуговувати такий рівень заборгованості", - визнав він.

За словами Тігіпка, якщо не вдасться нічого змінити в економіці, то Україна "прийде до тієї ситуації, у якій опинилися Греція, Румунія та Угорщина". "Чим це усе закінчиться? Ми не зможемо обслуговувати ці борги, включимо друкарський верстат, що приведе до зростання цін і девальвації гривні", - сказав віце-прем'єр.

У 2009 р. держборг України збільшився на 61,3%, до 39,685 млрд. дол.

Зазначимо, що МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2010 р. на рівні 3,7%. Згідно з прогнозом, у 2011 р. зростання ВВП України складе 4,1%, а у 2015 - 4%. Фонд також прогнозує інфляцію в Україні цього року на рівні 9,4%, і 9% - у 2011 р.