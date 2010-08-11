Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,88/7,89 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8880/7,8910, до 12:00 звузився спред 7,8897/7,8902. На час закриття торгів ціни встановилися на таких значеннях - 7,8896/7,8901 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/0,2612, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2612/0,2613. На час закриття ціни знизилися до 0,2606/0,2609. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2800 (+0,2750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3046/1,3048, а до 14:40 впали до 1,3000/1,3002. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,2905/10,2955, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3075/10,3135. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,2560/10,2610.