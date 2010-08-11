Проект Податкового кодексу радять зняти з обговорення

Всеукраїнська спілка вчених-економістів виступає за зняття з обговорення прийнятого парламентом у першому читанні проекту Податкового кодексу України, запропонованого Кабінетом міністрів.

Свою думку науковці висловили у відкритій заяві на адресу Верховної Ради України, переданій кореспонденту УНІАН головою Всеукраїнської спілки вчених-економістів, доктором економічних наук Олександром КЕНДЮХОВИМ.

На думку вчених, проект Податкового кодексу «суперечить стратегічній меті Президента України – входженню України через десять років у двадцятку провідних країн світу».

Науковці пояснюють, що з урахуванням того, що сьогодні країна за рівнем конкурентоспроможності національної економіки перебуває на 82-му місці в світі, досягнення стратегічної мети, озвученої Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, вимагає неординарних, новаторських рішень, оскільки традиційними методами за 10 років обігнати більш як 60 країн неможливо.

«Головною проблемою української економіки є морально і технологічно відстала, низькорентабельна, енерго- і матеріаломістка індустріально-аграрна структура національного виробництва при домінуванні імпортного суспільного споживання кінцевого продукту. Така структура виробництва може забезпечувати лише відстаючий або вічно наздоганяючий тип економічного розвитку, але аж ніяк не випереджаючий», - наголошують вчені.

Відповідно, на їхню думку, головним завданням досягнення стратегічної мети має стати якомога більш швидка зміна структури національного виробництва і зміна структури суспільного споживання з імпортної продукції на вітчизняну.

Вирішення такого завдання можливе лише шляхом реалізації комплексного підходу до реформування всіх основних підсистем загальнонаціонального економічного механізму, однією з яких є податкова система.

Але вчені-економісти переконані, що існуючий проект Податкового кодексу є лише «віддзеркаленням концепції податкової системи України останніх 15 років, тобто одним із гальм, а не прискорювачем економічного розвитку».

Саме тому вчені вважають за доцільне повністю зняти з обговорення даний проект.

При цьому Всеукраїнська спілка вчених-економістів розробила нову концепцію податкової системи України. На думку науковців, ця нова концепція «не має світових аналогів і, безумовно, у разі реалізації буде, по-перше, дієвим інструментом прискорення всіх економічних процесів, а по-друге – сприятиме інтенсифікації зміни структури національного виробництва у бік створення великих високорентабельних інтелектоємних виробництв».

Вчені на основі цієї концепції пропонують розробити новий проект Податкового кодексу, «який дійсно відкриє перед нашою країною принципово інші можливості».

«Податкова політика країни, як і всі інші складові національного економічного механізму, має грунтуватися на передовій науковій думці й обгрунтовуватися критеріями наукової істини, а не більшістю голосів», - йдеться в заяві.