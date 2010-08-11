Держмитслужба поповнила бюджет на 47 млрд. грн.

Державна митна служба з початку 2010 року мобілізувала до держбюджету 47 млрд. грн., що на 40% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це повідомив голова Державної митної служби Ігор КАЛЄТНІК під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Під час зустрічі йшлося про підсумки першого півріччя в контексті динаміки надходження коштів до держбюджету від діяльності Держмитслужби, а також боротьбу з контрабандою, незаконною міграцією і наркотрафіком.

За словами І.КАЛЄТНІКА, «ці надходження стали можливими внаслідок цілої низки заходів, які здійснює митна служба України. Це, передусім, достовірність декларування товарів, які надходять на територію держави, встановлення реальної і дійсної вартості товарів, що проходять митне оформлення. Позитивну роль відіграли і широкомасштабні заходи з перекриття контрабандних каналів”.

“Ці зусилля дали змогу вийти на 340-350 млн. грн. щоденних перерахувань до державного бюджету, що на 100 мільйонів більше порівняно з аналогічним періодом попередніх років”, – констатував голова Держмитслужби.

Під час розмови Президент також акцентував увагу на питанні боротьби з оформленням фіктивного ПДВ та корупцією у судах, які своїми рішеннями фактично затверджують незаконне просування товарів чи завищують їх вартість, а також дають згоду на просування цих товарів територією України.

І.КАЛЄТНІК повідомив, що в результатів проведення Держмитслужбою, податковою адміністрацією та СБУ комплексу заходів, вже сьогодні створені підстави для неповернення ПДВ на декілька мільярдів гривень у зв’язку з порушенням кримінальних справ. І.КАЛЕТНІК навів приклад про виявлені цього року оборудки з експортом зерна врожаю 2010 року більш як на 7 млн. доларів.