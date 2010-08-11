Кабмін проведе спецзасідання щодо Податкового кодексу

На початку вересня Кабінет міністрів України збереться на спеціальне засідання з питання проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

За її словами, на спецзасіданні уряду буде підбито підсумки всенародного обговорення проекту документа.

«Завершальна стадія такого обговорення (проекту Податкового кодексу – УНІАН) – це обговорення такого заходу на спеціальному засіданні Кабінету міністрів. І це спеціальне засідання Кабінету міністрів відбудеться, ймовірно, 1 вересня, я так вважаю. Графіка поки що немає», – сказала Т.ЄФИМЕНКО.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі».

До кінця цього місяця в регіонах України будуть проведені всенародні обговорення проекту Податкового кодексу з метою зібрати всі пропозиції до документа. Громадські обговорення, зокрема, відбудуться в Харкові (6 серпня), Києві (10 серпня), Львові (12 серпня), Донецьку (17 серпня) і Сімферополі (20 серпня).