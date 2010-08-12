Експерти розходяться в оцінках умов МВФ

Експерти розходяться в оцінках умов надання Україні кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова сьогодні на прес-конференції на тему "Нові умови співпраці МВФ та України. Ціна кредитів".

Зокрема, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО вважає, що в результаті виконання умов співпраці з МВФ Україна має підстави чекати продовження реформ. "Програма правильна, своєчасна, вона потрібна Україні і набагато вигідніша, ніж наш вихід на міжнародні ринки запозичення капіталів", - сказав експерт. Зокрема, за його словами, кредит дозволить зберегти курс гривні на нинішньому рівні та реструктуризувати зовнішні борги.

Водночас, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валерій НОВИЦЬКИЙ висловив протилежну думку. Він вважає, що МВФ використовує політику подвійних стандартів, вимагаючи, зокрема, істотного скорочення дефіциту держбюджету.

"Чому ми не подивимося на політику донорів МВФ, тих країн, які дають гроші МВФ і позицію яких він відображає, передусім - позицію США. У США дефіцит значно більший, ніж в Україні. Причому в сучасній економіці дефіцит бюджету є важливим засобом макроекономічного регулювання, враховуючи й інфляцію. Абсолютно неправильно говорити, що країни - світові лідери проводять жорстку політику обмеження грошової маси і бюджетного дефіциту. Усе навпаки - витрачається якомога більше грошей. План Барака ОБАМИ - це найвитратніший план в історії людства за кількістю мільярдів доларів, які викидаються", - каже експерт.

Те, що Україна вирішує фінансові проблеми за рахунок коштів МВФ, В. НОВИЦЬКИЙ називає тактичним кроком, проте Україна не отримує серйозних інвестицій для впровадження інноваційних проектів і, виходячи з умов МВФ, не може цього робити. Як наслідок, вона деградуватиме через відсутність високотехнологічного виробництва. "Є тактика і стратегія. За тактичними цілями з поліпшенням кредитних рейтингів не варто забувати, що є стратегічна мета - розвиток", - наголосив експерт.

Крім того, В. НОВИЦЬКИЙ підкреслив, що до 2013 року Україна повинна буде віддавати чверть ВВП тільки на обслуговування зовнішнього боргу.

При цьому експерт погодився з думкою, що прозвучала на прес-конференції, що умови співпраці з МВФ визначені, зокрема, з метою гарантувати в майбутньому повернення запозичених коштів.

Довідка УНІАН. Виконавський комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання". Кредит розрахований на 29 місяців.

Відразу Україна отримала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., наступні транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.

За словами керівника місії МВФ в Україні Таноса АРВАНІТІСА, на сьогодні вартість коштів, що надаються Україні, складає 2,5% і надалі змінюватиметься залежно від стану ринку.

У свою чергу, постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сказав, що упродовж найближчих трьох років Україна виплачуватиме тільки відсотки по кредитах, а після закінчення цього терміну починає виплачувати тіло кредиту.