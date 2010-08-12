Бюджет поповнили 2,1 млрд. грн. акцизу

У липні 2010 р. органи державної податкової служби мобілізували до зведеного бюджету 2,142 млрд. грн. акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що на 50% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, переданому УНІАН.

Згідно із повідомленням, зростання надходжень акцизного збору в липні п.р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р., відбулося за рахунок лікеро-горілчаної продукції – надійшло 411,9 млн. грн., на 61,7% більше (+157,1 млн. грн.), виноробної продукції – 42,7 млн. грн., на 8,5% більше (+ 3,4 млн. грн.), пива – 155,5 млн. грн., на 40,3% більше (+44,7 млн. грн.), тютюнової продукції – 1,306 млрд. грн., на 81,8% більше (+587,6 млн. грн.), нафтопродуктів – 79,8 млн. грн., на 1,3% більше (+1,1 млн. грн.).

У січні-липні 2010 р. податківці перерахували до зведеного бюджету акцизного збору з вироблених в Україні товарів на суму 13,08 млрд. грн., що на 53,2% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Зростання надходжень акцизного збору за 7 місяців 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р., відбулося за рахунок таких видів підакцизної продукції: лікеро-горілчана продукція – надходження склали 2,792 млрд. грн., на 27,9% більше (+610,1 млн. грн.), виноробна продукція – 244,9 млн. грн., на 8,1% більше (+18,4 млн. грн.), пиво – 841,1 млн. грн., на 79,8% більше (+373,4 млн. грн.), тютюнова продукція – 7,089 млрд. грн., на 89,3% більше (+3,344 млрд. грн.), бензини моторні – 1,425 млрд. грн., на 6,6% більше (+88,7 млн. грн.), інші нафтопродукти – 610,6 млн. грн., на 21,6% більше (+108,4 млн. грн.).