Криза в США затягнеться до 2013 року

Нинішня криза в економіці США затягнеться принаймні до 2013 року. При цьому їй загрожує новий спад, вірогідність якого збільшилася за останні місяці майже удвічі. Таку думку висловив провідний світовий аналітик, професор Університету Нью-Йорка Нуріель РУБІНІ.

Як повідомляє ПРАЙМ-ТАСС, європейські видання публікують сьогодні інтерв`ю з ним.

"Американська економіка йде до дуже серйозного погіршення свого становища", - відзначив Н.РУБІНІ. "До кінця цього року економіка США практично перестане зростати", - відзначив американський аналітик, додавши, що "може йтися про рецесію зростання". "Темпи зростання падатимуть, і до другого кварталу 2011 року складуть близько 1%", - підкреслив він.

Проте, Н.РУБІНІ не вважає, що американська і світова економіка переживе найближчими місяцями повторне входження у фазу спаду. "Я не передбачаю подібного розвитку подій, хоча загроза рецесії в США за останні тижні виросла з 25 до 40%", - заявив аналітик.

Погіршення макроекономічної ситуації в США він пов`язує із завершенням ряду урядових програм щодо стимулювання економічного зростання, а також загостренням проблеми державної заборгованості.