«УкрСиббанк», «Укрсоцбанк» і «ОТП Банк» нав'язували послуги страховиків

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справи стосовно «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку» і «ОТП Банку» у зв`язку з тим, що вказані фінустанови нав`язували своїм клієнтам послуги окремих страхових компаній.

Як передає кореспондент УНАИН, про це повідомив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ сьогодні в ході телефонної лінії газети «Комсомольская правда».

«Ми порушили проти трьох банків справи щодо нав`язування банками послуг окремих страховиків – сказав голова Антимонопольного комітету. – Я можу назвати ці банки, щоб їх знали всі, – це “УкрСиббанк”, “Укрсоцбанк” і “ОТП Банк”.

О.КОСТУСЄВ нагадав, що раніше АМК уже попереджав банки, що якщо вони не припинять нав`язувати клієнтам послуги певних страхових компаній, то до них будуть застосовані санкції. Лист відповідного змісту був направлений на адресу керівників «Райффайзен Банку Аваль», «ОТП Банку», «УкрСиббанку», «ПриватБанку» і «Укрсоцбанку».

«Якщо не розуміють мову рекомендацій, розмовлятимемо по-іншому», – підкреслив О.КОСТУСЄВ.