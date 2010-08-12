Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,89/7,89 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8890/7,8910, на 12:00 звузився спред - 7,8897/7,8905. До закриття торгів ціни встановилися на значеннях 7,8900/7,8905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,8900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2593, на 12:00 ціни знизилися до 0,2582/0,2584. До закриття ціни досягли мінімуму - 0,2575/0,2578.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5690 (+0,2890).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2927/1,2929, а на 14:40 впали до 1,2810/1,2812.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1945/10,2010, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1445/10,1505. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,1085/10,1160.