Україна збільшує експорт послуг

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-червня 2010 року збільшилося на 46,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, й становило 2 млрд. 915,4 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, за підсумками першого півріччя ц.р. експорт послуг становив 5 млрд. 257,7 млн. дол., імпорт – 2 млрд. 342,3 млн. дол. Порівняно з січнем-червнем 2009 року експорт зріс на 20,5%, імпорт – скоротився на 1,5%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 208 країн світу.

Також повідомляється, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (70,8%), ділові, професійні та технічні (12,6%) послуги.

Експорт товарів зменшується

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-червні 2010 року становило 2 млрд. 514,9 млн. дол., що на 2% більше, ніж у січні-червні 2009 року (2 млрд. 466,4 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-червні ц.р. експорт товарів становив 23 млрд. 098,2 млн. дол. (на 33,5% більше показника за січень-червень 2009 року), імпорт – 25 млрд. 613,1 млн. дол. (на 29,6% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,9 (у січні-червні 2009 року – 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 205 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-червнем 2009 року, збільшилася частка чорних металів – з 26,7% до 31,1%, енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки – з 4,3% до 6,9%, жирів і масел тваринного або рослинного походження - з 4,9% до 5,1%, руди, шлаків і золи – з 3% до 4,5%, залізничних і трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 1,9% до 4,3%, продуктів неорганічної хімії - з 1,6% до 2,1%.

Водночас зменшилася частка механічних машин - з 6,8% до 6,5%, зернових культур – з 9,5% до 4,9%, електричних машин – з 5,2% до 4,7%, виробів із чорних металів – з 5,6% до 3,6%, добрив – з 2,5% до 1,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин – з 4,1% до 5,5%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, - з 4,7% до 5%, полімерних матеріалів, пластмас – з 4,4% до 4,7%, чорних металів – з 2,4% до 3,1%, руди, шлаків і золи – з 1,8% до 2,5%.

Разом із тим, зменшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її переробки – з 33,1% до 32,2%, механічних машин – з 8,6% до 7,3%, фармацевтичної продукції - з 4,4% до 3,9%.

За даними Держкомстату, в червні 2010 року експорт товарів збільшився проти червня 2009 року на 43,7% і становив 4 млрд. 340 млн. дол., імпорт – на 48,4%, до 4 млрд. 743,8 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в червні становило 403,8 млн. дол. проти 176,1 млн. дол. у червні 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.