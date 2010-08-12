Курс НБУ на 13 серпня

Курс валют НБУ на 13 серпня 100 USD США – 789.0000 (на 12 серпня – 789.0000)100 EUR – 1009.1310 (на 12 серпня – 1026.9624) 10 RUR – 2.5912 (на 12 серпня – 2.6122)Облікові курси банківських металів НБУ с 13 серпняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 94680.00 (на 12 серпня – 94522.20)961 XAG 10 Срібло – 1413.89 (на 12 серпня – 1429.67)962 XPT 10 Платина-119217.90(на 12 серпня-121032.60) 964 XPD 10 Паладій-36688.50(на 12 серпня-37477.50)

Курс валют НБУ на 13 серпня 100 USD США – 789.0000 (на 12 серпня – 789.0000) 100 EUR – 1009.1310 (на 12 серпня – 1026.9624) 10 RUR – 2.5912 (на 12 серпня – 2.6122) Облікові курси банківських металів НБУ с 13 серпня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 94680.00 (на 12 серпня – 94522.20) 961 XAG 10 Срібло – 1413.89 (на 12 серпня – 1429.67) 962 XPT 10 Платина-119217.90(на 12 серпня-121032.60) 964 XPD 10 Паладій-36688.50(на 12 серпня-37477.50)

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