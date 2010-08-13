Міжбанк: котирування складають 7,8907-7,8914 грн./дол.
12:41, 13 серпня 2010Фінанси
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Євро дешевшає - 10,1270/10,1315
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8885/7,8910, до 12:00 ціни підвищилися до 7,8907/7,8914 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2594, до 12:00 ціни знизилися до 0,2588/0,2590.
У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 30,4800 (- 0,0890).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2879/1,2881, змінюючись у досить вузькому коридорі.
Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,1560/10,1630, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,1270/10,1315.
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