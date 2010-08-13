Міжбанк: котирування складають 7,8907-7,8914 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8885/7,8910, до 12:00 ціни підвищилися до 7,8907/7,8914 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2594, до 12:00 ціни знизилися до 0,2588/0,2590.

У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 30,4800 (- 0,0890).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2879/1,2881, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,1560/10,1630, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,1270/10,1315.