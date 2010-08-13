Кабмін прогнозує від’ємне сальдо торгівлі у 2,47 млрд. дол.

Кабінет міністрів України прогнозує, що за підсумками 2011 року негативне сальдо торговельного балансу складе 2,479 млрд. дол.

Про це сказано в постанові уряду №701 від 11 серпня, яка затверджує основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Згідно з документом, уряд очікує, що у 2011 році експорт товарів і послуг з країни виросте на 10,3% - до 72,908 млрд. дол., імпорт - на 11,4%, до 75,387 млрд. грн.

Довідка УНІАН . Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні у 2009 році зменшилося у 9,6 раза - до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно у 2008 році.