Міськадміністрація: Севастополь отримає 214 млн. грн.

Бюджет міста Севастополя у 2011 році у зв'язку з перебуванням на землях Севастополя військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації отримає субвенції з державного бюджету у розмірі 214 млн. грн., тоді як на поточний рік сума цієї держсубвенції складає трохи більше 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ сьогодні у прямому ефірі ТРК "Севастополь".

За словами віце-губернатора, разом з начальником міського управління фінансів Іриною НЕСТЕРОВОЮ він провів у Києві з керівництвом Міністерства фінансів "діалог про бюджет 2011 року". "Ми вважаємо, що на сьогодні недостатньо отримуємо субвенції з державного бюджету у зв'язку з перебуванням Чорноморського флоту РФ (йдеться про втрати місцевого бюджету у зв'язку з ненадходженням плати за землю, субвенція повинна компенсувати втрати прибутків місцевого бюджету - УНІАН). Цю позицію ми учора досить жорстко відстоювали, переконали керівництво Мінфіну, що у 2011 році ми повинні отримати понад 214 млн. грн. субвенції у зв'язку з перебуванням ЧФ РФ, це на понад 100 млн. грн. більше, ніж у нинішньому році".

І. ЛОКТІОНОВ пояснив, що "у 2003 році було перше доручення першого віце-прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, і була створена спеціальна комісія (І. ЛОКТІОНОВ представляв у цій групі виконавчу владу Севастополя - УНІАН) у складі представників Мінфіну, Земресурсів, ФДМУ та інших міністерств і відомств, і була створена спеціальна методика, за якою розраховується об'єм субвенції саме у зв'язку з перебуванням ЧФ РФ на території Севастополя. Він коливався в різні роки по-різному, у зв'язку з індексацією вартості землі, оцінки землі, що зумовлювало підсумкові цифри. І сьогодні субвенція досягла 214,6 млн. грн."

Як додав віце-губернатор, "методика була підписана представниками міністерств у 2004 році, і сьогодні ми вважаємо, що вона має бути затверджена урядовою постановою і ми повинні отримувати увесь об'єм коштів, які ми реально повинні отримувати". Тому що, як сказав заступник голови міста, "усі землі ЧФ РФ київські фахівці проінвентаризували, і сьогодні є усі підстави для того, що б ми усе це отримали в повному обсязі".

Крім того, до 1 квітня 2011 року уряд повинен забезпечити проведення інвентаризації земель природно-заповідного і водного фонду на території Криму і завершити проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів автономії.