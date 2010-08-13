Економіст: дефіцит торгівлі в Україні становить 0,9 млрд. дол.

Дефіцит торгівлі товарами і послугами в Україні за підсумками 2010 року складе 0,9 млрд. доларів.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, це повинно забезпечити профіцит в 1 млрд. доларів (0,7% ВВП).

Як підкреслив економіст, розрахований Держкомстатом показник торговельного дефіциту у 2,5 млрд. доларів за підсумками першого півріччя відрізняється від оцінки у 2 млрд. доларів, яку представлено в попередніх даних платіжного балансу від Національного банку України.

О. БЛІНОВ зазначив, що у міру того як ресурс торішнього урожаю практично вичерпався, експорт зерна у червні 2010 року скоротився до мінімуму у 110 млн. доларів. При цьому експорт машин, устаткування і транспортних засобів продовжує активно рости, додав економіст.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-червні 2010 року склало 2 млрд. 514,9 млн. дол., що на 2% більше, ніж у січні-червні 2009 року (2 млрд. 466,4 млн. дол.).

У січні-червні експорт товарів склав 23 млрд. 098,2 млн. дол. (на 33,5% більше показника за січень-червень 2009 року), імпорт - 25 млрд. 613,1 млн. дол. (на 29,6% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,9 (у січні-червні 2009 року - 0,88).